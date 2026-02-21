Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260221- 0238 Frankfurt- Preungesheim: Vermisste Person

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(rü) Die Polizei sucht seit Freitag (20. Februar 2026) nach dem 13-jährigen Mirac C. aus Frankfurt - Preungesheim. Mirac C. kam nach der Schule nicht nach Hause. Zuletzt wurde er gestern (20. Februar 2026) gegen 13:40 Uhr in der Weilbrunnstraße gesehen.

Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170cm groß, schlanke Statur, schwarze kurze Haare. Er trug zuletzt eine schwarze Winterjacke mit Pelzkragen, einen braunen Kapuzenpullover und eine braune Hose. Weiterhin trug er drei schwarzen Taschen mit sich

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an das 12.Polizeirevier (069/755-11200), die Kriminalpolizei (069/755-53100) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell