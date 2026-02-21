PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 260221- 0238 Frankfurt- Preungesheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(rü) Die Polizei sucht seit Freitag (20. Februar 2026) nach dem 13-jährigen Mirac C. aus Frankfurt - Preungesheim. Mirac C. kam nach der Schule nicht nach Hause. Zuletzt wurde er gestern (20. Februar 2026) gegen 13:40 Uhr in der Weilbrunnstraße gesehen.

Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170cm groß, schlanke Statur, schwarze kurze Haare. Er trug zuletzt eine schwarze Winterjacke mit Pelzkragen, einen braunen Kapuzenpullover und eine braune Hose. Weiterhin trug er drei schwarzen Taschen mit sich

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an das 12.Polizeirevier (069/755-11200), die Kriminalpolizei (069/755-53100) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

