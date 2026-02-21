Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260221- 0241 Frankfurt- Innenstadt: Verkehrsunfall mit verletzten Fußgängern

(rü) Samstagnacht (21. Februar 2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Neuen Mainzer Straße. Eines der Fahrzeuge wurde in Folge des Unfalls an eine Fußgängerampel geschoben, wodurch vier Fußgänger und ein Beifahrer leicht verletzt wurden.

Der Unfall ereignete sich gegen 01:55 Uhr, als zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Neue Mainzer Straße / Kaiserstraße zusammenstießen. Durch den Zusammenstoß wurde eines der beiden Fahrzeuge gegen eine Fußgängerampel im Bereich der Kreuzung geschoben. Dort befanden sich zu diesem Zeitpunkt vier Fußgänger. Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug wurden die Personen leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die verunfallten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

