Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher waren in Halberbracht unterwegs

Lennestadt (ots)

Gleich drei Tatorte registrierte die Polizei am Dienstag (24. Februar) in Halberbracht. Im Erlenweg waren die Täter in der Nacht zuvor in eine Garage eingebrochen. Aus dieser entwendeten sie ein Mountainbike der Marke Canyon mit einem Wert im mittleren vierstelligen Eurobereich. In der Straße "Am Kickenberg" wurde ein Vorhängeschloss an einer Gartenhütte beschädigt. So gelangten die Täter zwar in die Hütte, entwendeten jedoch offensichtlich nichts. Ebenfalls stahlen sie nichts aus einer Scheune an der gleichen Straße. Auch hier knackten sie ein Vorhängeschloss. Zudem waren sie an diesem Tatort offensichtlich bei dem Versuch gescheitert, eine Garagentür aufzuhebeln. Allerdings konnten die Täter hier videografiert werden. Demnach schlugen sie in der Nacht zu Dienstag zwischen 00:52 Uhr und 00:58 Uhr zu. Insgesamt konnten vier maskierte Tatverdächtige auf den Aufnahmen festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell