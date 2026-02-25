Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallfahrer mit positivem Alkoholtest

Wenden (ots)

Am Dienstag (24. Februar) ereignete sich bei Rothemühle ein Verkehrsunfall auf der L342. Ein 22-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war mit seinem PKW gegen 21:30 Uhr auf eine Verkehrsinsel geraten und dort mit einem Verkehrszeichen und einem Baum zusammengestoßen. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des jungen Mannes. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest untermauerte diesen Verdacht. Der 22-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wurde auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich geschätzt.

