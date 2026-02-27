PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kleinkind bei Verkehrsunfall in Windhausen leicht verletzt

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (26. Februar) ereignete sich um 16:45 Uhr in Windhausen ein Verkehrsunfall. Im Bereich einer Ampelanlage überquerte ein vierjähriger Junge die Plettenberger Straße. Dabei wurde das Kind leicht von einem PKW erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein sichtbarer Schaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 10:14

    POL-OE: Versuchter Einbruch in Büchen

    Wenden (ots) - Am Donnerstag (26. Februar) versuchten unbekannte Täter zwischen 9:30 Uhr und 23:15 Uhr in ein Wohnhaus in Büchen einzubrechen. Vor Ort konnten diverse Einbruchspuren festgestellt werden. Auch ein Bewegungsmelder für die Außenbeleuchtung wurde abgerissen. Den Tätern gelang es offensichtlich nicht, in das Gebäude einzudringen. Der Schaden liegt geschätzt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:49

    POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

    Attendorn (ots) - Am Mittwoch (25. Februar) kam es kurz vor 15 Uhr auf der L539 in Biggen zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger war an einer Ampel mit seinem PKW auf das vorausfahrende Auto eines 60-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision wurde der 60-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 08:40

    POL-OE: Einbrecher waren in Halberbracht unterwegs

    Lennestadt (ots) - Gleich drei Tatorte registrierte die Polizei am Dienstag (24. Februar) in Halberbracht. Im Erlenweg waren die Täter in der Nacht zuvor in eine Garage eingebrochen. Aus dieser entwendeten sie ein Mountainbike der Marke Canyon mit einem Wert im mittleren vierstelligen Eurobereich. In der Straße "Am Kickenberg" wurde ein Vorhängeschloss an einer Gartenhütte beschädigt. So gelangten die Täter zwar in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren