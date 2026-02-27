POL-OE: Kleinkind bei Verkehrsunfall in Windhausen leicht verletzt

Attendorn (ots) - Am Mittwoch (25. Februar) kam es kurz vor 15 Uhr auf der L539 in Biggen zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger war an einer Ampel mit seinem PKW auf das vorausfahrende Auto eines 60-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision wurde der 60-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden ...

