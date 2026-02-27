POL-OE: Kleinkind bei Verkehrsunfall in Windhausen leicht verletzt
Attendorn (ots)
Am Donnerstag (26. Februar) ereignete sich um 16:45 Uhr in Windhausen ein Verkehrsunfall. Im Bereich einer Ampelanlage überquerte ein vierjähriger Junge die Plettenberger Straße. Dabei wurde das Kind leicht von einem PKW erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein sichtbarer Schaden.
