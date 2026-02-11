Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Raub in Celle - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Celle Stadtgebiet (ots)

Am 11.02.26, gegen 06:50 Uhr drangen nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Männer in die Wohnung eines Opfers im Celler Ortsteil Blumlage / Altstadt ein . Die Täter traten die Wohnungstür ein und schlugen das Opfer mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf und den Körper, wodurch es u.a. zu erheblichen Kopfverletzungen kam. Die Täter forderten zudem die Herausgabe von Geld sowie weiteren Gegenständen und flohen schließlich vom Tatort. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten zwei tatverdächtige Personen festgestellt werden. Beide Personen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lüneburg, Zweigstelle Celle, vorläufig festgenommen. Nach dem dritten Täter wird intensiv gefahndet. Ersten Erkenntnissen zufolge waren Täter und Opfer miteinander bekannt. Um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, können derzeit keine näheren Auskünfte erteilt werden.

Die Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Celle geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell