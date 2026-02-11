POL-CE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Eversen schwer verletzt
Bergen/ LK Celle (ots)
Am 10.02.26, 14.32 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Dahlbrücke/ L240 / Dorfstraße in Eversen ein Verkehrsunfall bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein 50-jähriger Pkw-Fahrer den in Richtung Eversen fahrenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersah. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden
