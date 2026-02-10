PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: !!!Vorsicht vor falschen "Rauchmelder-Kontrolleuren" - Polizei warnt vor möglichen Straftaten im Landkreis Celle!!!

Landkreis Celle (ots)

In jüngster Zeit häufen sich im Bereich Meißendorf (Landkreis Celle) Sachverhalte, bei denen Personen sich unter dem Vorwand der Rauchmelder-Kontrolle Zutritt zu Privatwohnungen verschaffen wollen. Derartige Täterinnen und Täter nutzen die gesetzliche Einbaupflicht aus, um gezielt vermehrt Seniorinnen und Senioren sowie alleinstehende Personen zu bestehlen.

Die Masche: Unangekündigte Personen geben vor, die Funktionsfähigkeit der Rauchmelder prüfen oder neue Geräte installieren zu müssen. Während ein Täter das Opfer ablenkt, durchsucht ein Komplize die Räume nach Bargeld und Schmuck.

Ihre Polizei rät:

   -Seien Sie misstraisch und wachsam -Kein Einlass ohne Termin: 
Seriöse Wartungsfirmen kündigen sich Tage im Voraus schriftlich an. 
Eine Postkarte oder Ankündigung im Briefkasten sollte  hinterfragt 
werden -Ausweis prüfen: Verlangen Sie Dienstausweise und rufen Sie im
Zweifel die Hausverwaltung an. -Türspalt nutzen: Lassen Sie Fremde 
niemals sofort in die Wohnung. Nutzen Sie Türketten. -Notruf wählen: 
Wählen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 110. -Bitte 
sensibilisieren Sie auch Angehörige und Nachbarn für dieses Thema.

Kontakt für Rückfragen: Pressestelle der Polizei Celle Telefon: 05141-277-105

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Telefon: 05141/277-105
E-Mail: pressestelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 08:00

    POL-CE: Pkw Brände Parkplatz Itagstraße, Celle

    Stadt Celle (ots) - Am 10.02.26, gegen 01.00 h, wurden der Polizei zwei brennende Pkw im Bereich der Itagstraße, Celle, gemeldet. Die beiden nicht zugelassenen Pkw waren auf einem dortigen, frei zugänglichen, Parkplatz abgestellt. Die Fahrzeughalter sind bislang unbekannt. Die genaue Brandursache sowie die Ermittlung der Schadenshöhe ist Teil der nun anstehenden Ermittlungen im Zentralen Kriminaldienst. Hinweise bitte ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:23

    POL-CE: -Kein Spaß- Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

    Stadt Celle (ots) - Am Morgen des 09.02.2026 stellte ein aufmerksamer 57-jähriger Polizeibeamter der Polizei Celle in seiner Freizeit gegen 07:55 Uhr eine männliche Person auf dem Gehweg an der Ecke der Hehlentorstraße / Kanzleistraße in der Celler Innenstadt fest, die eine Pistole in der Hand hielt. Aufgrund des Personenverkehrs in diesem Bereich und der insgesamt ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:00

    POL-CE: Versuchter Einbruch beim MTV Eintracht Celle -Vereinsheim und Tennishalle-

    Stadt Celle (ots) - Im Zeitraum vom 06.02.26, 18.00h bis 07.02.26, 17.00h, kam es zum versuchten Einbruch in die Tennishalle und das Vereinsheim des MTV Eintracht Celle in der Nienburgerstr. 42. Da am zurückliegenden Wochenende (siehe OTS Meldung Polizei Celle vom Wochenende) mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Celle vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren