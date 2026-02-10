Polizeiinspektion Celle

POL-CE: !!!Vorsicht vor falschen "Rauchmelder-Kontrolleuren" - Polizei warnt vor möglichen Straftaten im Landkreis Celle!!!

Landkreis Celle (ots)

In jüngster Zeit häufen sich im Bereich Meißendorf (Landkreis Celle) Sachverhalte, bei denen Personen sich unter dem Vorwand der Rauchmelder-Kontrolle Zutritt zu Privatwohnungen verschaffen wollen. Derartige Täterinnen und Täter nutzen die gesetzliche Einbaupflicht aus, um gezielt vermehrt Seniorinnen und Senioren sowie alleinstehende Personen zu bestehlen.

Die Masche: Unangekündigte Personen geben vor, die Funktionsfähigkeit der Rauchmelder prüfen oder neue Geräte installieren zu müssen. Während ein Täter das Opfer ablenkt, durchsucht ein Komplize die Räume nach Bargeld und Schmuck.

Ihre Polizei rät:

-Seien Sie misstraisch und wachsam -Kein Einlass ohne Termin: Seriöse Wartungsfirmen kündigen sich Tage im Voraus schriftlich an. Eine Postkarte oder Ankündigung im Briefkasten sollte hinterfragt werden -Ausweis prüfen: Verlangen Sie Dienstausweise und rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung an. -Türspalt nutzen: Lassen Sie Fremde niemals sofort in die Wohnung. Nutzen Sie Türketten. -Notruf wählen: Wählen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 110. -Bitte sensibilisieren Sie auch Angehörige und Nachbarn für dieses Thema.

