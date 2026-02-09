PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: -Kein Spaß- Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Stadt Celle (ots)

Am Morgen des 09.02.2026 stellte ein aufmerksamer 57-jähriger Polizeibeamter der Polizei Celle in seiner Freizeit gegen 07:55 Uhr eine männliche Person auf dem Gehweg an der Ecke der Hehlentorstraße / Kanzleistraße in der Celler Innenstadt fest, die eine Pistole in der Hand hielt. Aufgrund des Personenverkehrs in diesem Bereich und der insgesamt bedrohlich wirkenden Situation entschied er sich die Person zu überwältigen und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Funkstreife festzuhalten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelte. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes wurde die Person zu Wache verbracht und die Waffe zur genaueren Begutachtung sichergestellt. Aufgrund der verwirrten Angaben wurde eine ärztliche Begutachtung des Mannes veranlasst. Durch den Polizeieinsatz kam es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs. Die Polizei warnt in diesem Zuge eindringlich davor, sogenannte Anscheinswaffen im öffentlichen Raum zu führen. Gegen den bereits wegen Widerstands gegenüber Rettungskräften auffällig gewordenen Verursacher ist ein entsprechendes Verfahren eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Telefon: 05141/277-105
E-Mail: pressestelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

