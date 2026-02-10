POL-CE: Pkw Brände Parkplatz Itagstraße, Celle
Stadt Celle (ots)
Am 10.02.26, gegen 01.00 h, wurden der Polizei zwei brennende Pkw im Bereich der Itagstraße, Celle, gemeldet. Die beiden nicht zugelassenen Pkw waren auf einem dortigen, frei zugänglichen, Parkplatz abgestellt. Die Fahrzeughalter sind bislang unbekannt. Die genaue Brandursache sowie die Ermittlung der Schadenshöhe ist Teil der nun anstehenden Ermittlungen im Zentralen Kriminaldienst. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Celle unter 05141-277-0.
