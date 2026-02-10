POL-CE: Pkw Brände Parkplatz Itagstraße, Celle

Stadt Celle (ots) - Am Morgen des 09.02.2026 stellte ein aufmerksamer 57-jähriger Polizeibeamter der Polizei Celle in seiner Freizeit gegen 07:55 Uhr eine männliche Person auf dem Gehweg an der Ecke der Hehlentorstraße / Kanzleistraße in der Celler Innenstadt fest, die eine Pistole in der Hand hielt. Aufgrund des Personenverkehrs in diesem Bereich und der insgesamt ...

mehr