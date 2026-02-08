Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 06.02.2026 bis Sonntag, 08.02.2026

Celle / Landkreis (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 06.02.2026 Uhr bis Sonntag, 08.02.2026

Körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Schloßplatzes Altstadt - Am 06.02.2026 gegen 13:40 Uhr kam es nach vorangegangenen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen im Bereich des Schloßplatzes. Ein 17-jähriger und ein 14-jähriger gerieten hier aneinander. Möglicherweise wurde durch den 14-jährigen Pfefferspray versprüht. Beide Jugendlichen wurden leicht verletzt. Die Umstände sind noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall

Celle - In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, kam es in der Hafenstraße in Celle zu einem Verkehrsunfall bei dem 18jähriger Celler leicht verletzt wurde. Dieser war alleine mit seinem PKW VW in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er in Höhe der Ratsmühle von der Fahrbahn abkam und mit einer Laterne kollidierte. Ob ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war oder evtl. überhöhte Geschwindigkeit ursächlich für das Abkommen war, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 10.000 EUR.

Einbruch in Pizza-Liefer-Dienst

Celle/Neuenhäusen - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es durch unbekannte Täter zum Einbruch in die Geschäftsräume eines Pizza-Lieferdienstes in der Hannoverschen Heerstraße in Celle. Die Diebe gelangten gewaltsam in das Objekt und erbeuteten hier einen kleinen Bargeldbetrag. Beim Aufbrechen des Gebäudes wurde eine Wasserleitung beschädigt, sodass die gesamten Räumlichkeiten unter Wasser gesetzt wurden. Insgesamt dürfte der Schaden im fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen werden gebeten sich an hiesige Polizeidienststelle zu wenden.

Einbruch in Vereinsheim

Celle/Heese - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in einen Hundesportverein im Celler Ortsteil Heese. Hier brachen unbekannte Täter die Tür zum Vereinsheim auf. Auch hier entkamen die Diebe unerkannt mit Bargeld.

Verletzten Vogel gerettet

Celle/Altstadt - Am Samstag fand ein Spaziergänger-Ehepaar einen verletzten Kormoran in der Nähe der Celler Altstadt. Der Vogel war augenscheinlich durch einen Unfall verletzt. Beherzt griffen die beiden zu und erschienen mit dem Tier bei hiesiger Dienststelle. Der Vogel wurde zur Behandlung dem NABU-Artenschutzzentrum Leiferde übergeben. Der mutige Vogelretter erlitt durch einen Biss eine kleinere Verletzung an der Hand, welche durch ein Pflaster versorgt werden konnte.

Körperverletzung

Celle/Neuenhäusen - Am späten Samstagabend kam es in einem Kiosk in der Bahnhofstraße in Celle zum Streit zwischen 3 Männern. Im Verlauf des Streits griff einer der Männer zu einer Flasche und schlug diese dem Kontrahenten ins Gesicht, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Da sich der alkoholisierte Mann vor Ort nicht beruhigen ließ, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wird nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Winsen: Pkw-Diebstahl

In der Nacht vom 05.02./06.02.2026 kam es in der Mühlenchaussee in Winsen zum Diebstahl eines Pkw. Die 54-jährige Eigentümerin hatte ihren Geländewagen auf dem Parkstreifen gegenüber ihrer Wohnanschrift geparkt. Von dort wurde er auf unbekannte Art und Weise entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Dodge. Auffällig sind ein breiter schwarzer und ein dünner roter Streifen, welche sich von der Motorhaube aus über das ganze Fahrzeug ziehen.

Hermannsburg: Geldbörse entwendet

Am 05.02.2025, gegen 211:00 Uhr, ereignete sich beim Aldi Markt in der Celler Straße ein Diebstahl zum Nachteil einer 82jährigen Frau. Die Frau befand sich beim Einkaufen, als ihr an der Kasse auffiel, dass aus ihrer Handtasche die Geldbörse entwendet wurde. In der Geldbörse befanden sich u.a. der Personalausweis, eine EC-Karte und Bargeld.

Bergen: Unter Drogeneinfluss gefahren

Im Rahmen der Streifenfahrt stellten zwei Kollegen des PK Bergen einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fest. Auf dem Scooter befanden sich zu dem Zeitpunkt zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17jährige den Scooter zu Weihnachten geschenkt bekommen, bisher aber keine Versicherung abgeschlossen hatte. Bei dem 18jährigen Fahrer bestand zudem der Verdacht, unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren zu sein. Ein auf der Wache durchgeführter Drogenvortest bestätigten den Verdacht. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Beide konnten anschließend die Wache wieder verlassen. Bis zum Abschluss einer Versicherung müssen sie allerdings ohne den Scooter auskommen. Beide erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes. Gegen den Fahrer wurde zudem eine Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell