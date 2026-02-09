PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch beim MTV Eintracht Celle -Vereinsheim und Tennishalle-

Stadt Celle (ots)

Im Zeitraum vom 06.02.26, 18.00h bis 07.02.26, 17.00h, kam es zum versuchten Einbruch in die Tennishalle und das Vereinsheim des MTV Eintracht Celle in der Nienburgerstr. 42.

Da am zurückliegenden Wochenende (siehe OTS Meldung Polizei Celle vom Wochenende) mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Celle vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung unter 05141-277-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Telefon: 05141/277-105
E-Mail: pressestelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 08:53

    POL-CE: Pferdestärken außer Kontrolle - Glück gehabt

    Lachendorf, LK Celle (ots) - Am Do., 05.02.2026 04:37 h, wurden durch einen Verkehrsteilnehmer auf der B214 zwischen Eicklingen und Celle freilaufende Pferde gemeldet. Die Polizei Lachendorf und der Besitzer beendeten den selbst geplanten und ungenehmigten "Wandertag" und konnten die vierbeinigen Ausreißer wieder eingefangen, ohne dass für die Pferde oder andere Verkehrsteilnehmende ein Sachschaden eintrat. Rückfragen ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:51

    POL-CE: Verkehrsunfallflucht; 13-jähriger Radfahrer verletzt

    Stadt Celle (ots) - Am Do., 05.02.2026 07:30 Uhr, kam es in 29223 Celle, Höhe Wittinger Straße 75 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Derzeit wird von folgendem Unfallhergang ausgegangen. Die mutmaßliche Verursacherin befährt mit ihrem Fahrrad die Wittinger Str. und biegt nach links in die Clemens-Cassel-Str. ein. Hierbei behindert sie den 13-jährigen, welcher mit seinem Fahrrad entgegenkommt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren