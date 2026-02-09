Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch beim MTV Eintracht Celle -Vereinsheim und Tennishalle-

Stadt Celle (ots)

Im Zeitraum vom 06.02.26, 18.00h bis 07.02.26, 17.00h, kam es zum versuchten Einbruch in die Tennishalle und das Vereinsheim des MTV Eintracht Celle in der Nienburgerstr. 42.

Da am zurückliegenden Wochenende (siehe OTS Meldung Polizei Celle vom Wochenende) mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Celle vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung unter 05141-277-0.

