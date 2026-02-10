PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Brennender Papierkorb in Schule

Celle (ots)

In der Berufsbildenden Schule (BBS III) im Ortsteil Altenhagen hat am Dienstagvormittag gegen 09.50 h der Inhalt eines Mülleimers in Toilettenräumen gebrannt. Aufgrund der Rauchentwicklung waren Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Das Feuer war durch Mitarbeitende der Schule bereits gelöscht worden. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Polizei hat einen entsprechenden Brandermittlungsvorgang angelegt und kann noch keine Angaben zur Brandursache machen.

