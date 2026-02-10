PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Suchmaßnahmen nach vermisster Person

Wietze (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10.02.206 ist es in Wietze im Ortsteil Hornbostel zu Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person mit Suizidabsichten gekommen. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen, an denen auch andere Rettungsorganisationen beteiligt waren, konnte die vermisste Person wohlauf angetroffen und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

