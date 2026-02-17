LPI-SHL: Unfall im Gegenverkehr
Jüchsen (ots)
Ein 23-jähriger Skoda-Fahrer befuhr Montagnachmittag die Landstraße von Jüchsen in Richtung Haina. In einer Rechtskurve wollte er nach links in eine Einmündung abbiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Ford eines 49-Jährigen. Die Autos stießen zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der 23-Jährige schwer und der 49-Jährige leicht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell