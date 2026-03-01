Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Autofahrern

Olpe-Lütringhausen (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 11:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich Olpe-Lütringhausen, auf der B54 (Siegener Straße).

Ein 82-jähriger Autofahrer war auf der B54 in Fahrtrichtung Siegen unterwegs. Ihm entgegen kam eine 68-jährige Pkw-Fahrerin. Diese beabsichtigte, im Bereich der Einmündung B54 / K6, nach links, in Richtung Olpe abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es dann, aus noch unbekannter Ursache, zum Zusammenstoß beider Pkw. Durch den Unfall kippte der Pkw der 68-Jährigen auf die linke Seite. Rettungskräfte der FW konnten die Fahrerin kurz darauf aus ihrem Pkw befreien. Nach ersten Erkenntnissen zogen sich beide Unfallbeteilige leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die B54 aktuell noch gesperrt. Die Straße wird jedoch zeitnah wieder für den Verkehr frei gegeben. Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen dauern derzeit noch an, weitere Auskünfte können nicht erteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell