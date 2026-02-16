Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Mutmaßlicher Kupferdieb vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen mutmaßlichen Kupferdiebstahl von einem evangelischen Friedhof. Die Polizei konnte kurz darauf einen tatverdächtigen Mann auf dem Gelände stellen. Die Polizistinnen und Polizisten konnten bei ihm eine Taschenlampe und in der Nähe mutmaßliches Tatwerkzeug (Brecheisen, Handschuhe etc.) auffinden. Weiterhin lagen an der Trauerhalle Kupferbleche und ein Fallrohr. Die Gegenstände wurden offensichtlich zum Abtransport bereitgelegt. Vor Ort ergab sich gegen den 22-Jährigen aus Rumänien, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, der Verdacht des versuchten Diebstahls. Die Polizei nahm ihm vorläufig fest.

