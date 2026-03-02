POL-OE: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt
Wenden (ots)
Am Freitag (27. Februar) ereignete sich auf der "Schubertstraße" in Möllmicke kurz nach 14 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 69-Jähriger war im Einmündungsbereich der "Brückenstraße" mit seinem Motorrad gestürzt, nachdem er einem Fußgänger (15) ausgewichen war, welcher vor ihm die Straße überquerte. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer leicht. An seinem Zweirad entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
