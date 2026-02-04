PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erpressung mit intimen Fotos

Lüdenscheid (ots)

Ein Lüdenscheider wird nach dem Versand von intimen Aufnahmen an eine vermeintliche Bekanntschaft auf einer Dating-Plattform erpresst. Nach anfänglichen Geldzahlungen dauern die Forderungen an. So geschieht es häufig im Kreis. Die Kripo ermittelt in der Sache und warnt vor dem Versand intimer Aufnahmen an Dritte. Insbesondere das Eingehen auf Erpressungsversuche führt selten zum Erfolg. Oftmals kommt die nächste Forderung direkt hinterher. Im Falle einer Erpressung wird daher zur Anzeige und um Sensibilität im Umgang mit dem eigenen Bild geraten. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

