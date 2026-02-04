Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl
Halver (ots)
Die Polizei ermittelt zu einem Fahrzeugdiebstahl "Am Sportplatz". In der Nacht auf Montag verschwand der dort geparkte VW Caddy eines Anwohners. Abgeschleppt oder versetzt wurde er nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Der Wagen trägt einen Firmenschriftzug als Aufschrift und ist nun zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die Polizei Halver bittet um Hinweise. (lubo)
