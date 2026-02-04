PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl

Halver (ots)

Die Polizei ermittelt zu einem Fahrzeugdiebstahl "Am Sportplatz". In der Nacht auf Montag verschwand der dort geparkte VW Caddy eines Anwohners. Abgeschleppt oder versetzt wurde er nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Der Wagen trägt einen Firmenschriftzug als Aufschrift und ist nun zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die Polizei Halver bittet um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 11:04

    POL-MK: Parkstreit eskaliert / Einbruch in Wohnhaus

    Menden (ots) - An der Unnaer Straße kam es gestern Morgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mendenern. Hintergrund soll ein Streit um das Parkverhaltens eines Beteiligten gewesen sein. In der Folge kam es zu Beleidigungen, Tritten und einer Bedrohung mit einem Schraubendreher. Die Polizei stellte die Personalien der 30 und 60 Jahre alten Beteiligten fest und leitete ein Strafverfahren wegen versuchter ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 06:24

    POL-MK: Mit 69 statt erlaubter 30 km/h geblitzt: Fahrverbot

    Menden (ots) - 1. Messstelle Menden, Bachstraße Zeit 03.02.2026, 13 bis 15:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 270 Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK. 2. Messstelle Menden, Heimker Weg Zeit 03.02.2026, 16 bis 18:15 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren