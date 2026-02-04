PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Parkstreit eskaliert
Einbruch in Wohnhaus

Menden (ots)

An der Unnaer Straße kam es gestern Morgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mendenern. Hintergrund soll ein Streit um das Parkverhaltens eines Beteiligten gewesen sein. In der Folge kam es zu Beleidigungen, Tritten und einer Bedrohung mit einem Schraubendreher. Die Polizei stellte die Personalien der 30 und 60 Jahre alten Beteiligten fest und leitete ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein. Nun werden Zeugen gesucht, die den Vorfall an der Unnaer Straße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 0237390990 entgegen.

Gestern Nachmittag wurde "Im Hülschenbrauck" eingebrochen. Zwischen 16-16.40 Uhr hebelten Unbekannte die Haustür des Wohnhauses auf und durchsuchten das Innere. Die Kripo ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen unter 0237390990 um Hinweise. (lubo)

