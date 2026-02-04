Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger erfolgreich

Angriff auf Polizisten

Iserlohn (ots)

Ein Iserlohner zeigte am Montag einen Betrug auf der Wache an, nachdem er von einer vermeintlichen prominenten Dame betrogen und erpresst worden sei. Auf Telegram habe er mit der "Prominenten" geschrieben, der er zunächst eine dreistellige Summe für ein "Meet and Greet" überwies. Es folgten immer mehr Angebote für Geld und die Zahlungen gingen weiter bis in den vierstelligen Bereich. Eine Gegenleistung wurde jedoch nicht erbracht. Er übersandte der "Dame" zudem im Vorfeld ein intimes Video. Danach folgten Erpressungsversuche und die Androhung der Veröffentlichung des Videos. Nachdem klar war, dass er offenbar nicht mit der "Promi-Größe", sondern mit Betrügern chattete, ging er zur Polizei. Die ermittelt jetzt in der Angelegenheit und warnt vor unseriösen Anfragen auf Chatplattformen.

Ein 29-Jähriger wurde gestern, gegen 19 Uhr, an der Duesbergstraße in Gewahrsam genommen, nachdem er mit erhobenen Fäusten auf Polizeibeamte losging. Ursprung war ein Notruf im Bereich der Annastraße. Dort sollte es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein. Die Polizei fahndete nach Verdächtigen und stieß auf den Iserlohner. Er sollte in der Sache befragt werden und sich ausweisen. Statt zu kooperieren schlug er in Richtung eines Polizisten. Die nahmen ihn darauf in Gewahrsam und zeigten ihn an. Zur ursprünglichen Rangelei werden Zeugen gesucht, die unter 0237191990 zur Aufklärung beitragen können.

Betrüger riefen gestern vermehrt im Kreis an und gaben sich als Polizisten aus. Iserlohn und Plettenberg waren dabei Schwerpunkte der Betrüger. Im Iserlohner Norden schlug man mittags zu: ein Ehepaar wurde Opfer falscher Polizisten. Man würde sich auf Grund vermehrter Einbrüche um die Anwohner sorgen und die Kripo vorbeischicken. Tatsächlich erschienen zwei Männer und betraten das Wohnhaus. Dort nahmen sie Geld an sich und verschwanden. Man müsse "zum nächsten Einsatz". Die Polizei warnt ausdrücklich vor Betrugsanrufen! Die Polizei wird niemals am Telefon oder persönlich nach Wertsachen, Bargeld etc. fragen. Bei dubiosen Anrufen wird dringlich geraten aufzulegen und die echte Polizei anzurufen. Die Polizei appelliert: Klären Sie insbesondere ältere Menschen in ihrem Bekanntenkreis über die Maschen der Betrüger auf. (lubo)

