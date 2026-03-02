PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hochwertige Kompletträder von PKW gestohlen

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (27./28. Februar) alle vier Räder eines Mercedes an der "Seminarstraße" in Olpe entwendet. Als der Halter den Diebstahl bemerkte, war sein Auto nur noch auf Pflastersteinen aufgebockt. Die Kompletträder hatten nach ersten Angaben einen Wert im fünfstelligen Eurobereich und die Reifen waren auf Original-Mercedes-Felgen montiert. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

