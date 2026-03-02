PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus PKW

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag (28. Februar) und Sonntagmorgen (01.März) eine Geldbörse aus einem möglicherweise unverschlossenen KIA an der "Krähenbergstraße" in Petersburg entwendet. Neben einer geringen Menge Bargeld befanden sich diverse Ausweispapiere und Karten in der Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

