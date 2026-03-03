POL-OE: Verkehrsunfall in Ennest - Jugendliche verletzt

Finnentrop (ots) - Am Sonntag (01. März) ereignete sich um 16:40 Uhr ein Verkehrsunfall in Weringhausen. Ein 16-Jähriger hatte ausgangs einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Motorroller verloren. Er stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorroller entstand ein geschätzter ...

mehr