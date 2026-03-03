PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in Ennest - Jugendliche verletzt

Attendorn (ots)

Am Montag (02. März) kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr "Wiesbadener Straße / Märkische Straße". Ein 48-jähriger Autofahrer war nach dem Einfahren in den Kreisverkehr mit einer 17-jährigen Motorrollerfahrerin zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde die Jugendliche leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen lag geschätzt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

