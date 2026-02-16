PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt Graffiti-Duo

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Samstagmorgen nahm die Bundespolizei zwei Graffiti-Sprayer vorläufig fest, die zuvor am S-Bahnhof Ahrensfelde eine abgestellte S-Bahn besprüht haben sollen.

Gegen 3:40 Uhr stellten in zivil eingesetzte Einsatzkräfte der Bundespolizei drei Personen in der Abstellanlage am S-Bahnhof Ahrensfelde fest. Die Personen fertigten Fotos einer auf etwa 35 Quadratmetern besprühten S-Bahn und flüchteten vom Tatort. Den Einsatzkräften der Bundespolizei gelang es, zwei der drei Täter in der Nähe des Tatortes zu stellen.

Die 37- und 38-jährigen polnischen Staatsangehörigen wiesen Farbspuren an der Kleidung auf und führten eine Fotokamera sowie ein Wärmebildgerät mit sich. In unmittelbarer Nähe des Festnahmeortes fanden Einsatzkräfte zudem Beutel mit Spraydosen auf.

Die Bundespolizei ermittelt gegen die beiden, von denen der 37-Jährige bereits aufgrund vergleichbarer Straftaten polizeilich in Erscheinung trat sowie den geflüchteten, unbekannt gebliebenen aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten die beiden Polen auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

