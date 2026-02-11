PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach sexueller Belästigung - Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt

Berlin - Mitte (ots)

Dienstagmittag nahm die Polizei Berlin einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser einen Reisenden sexuell belästigt haben soll. Im Rahmen der Festnahme konnten zudem zwei Haftbefehle vollstreckt werden.

Gegen 12 Uhr soll ein Mann einen anderen in sexueller Art und Weise im S-Bahnhof Beusselstraße belästigt haben. Durch die Flucht in eine S-Bahn entfernte sich der 65-jährige Betroffene und verständigte anschließend den Notruf.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Berlin stellten den bulgarischen Staatsangehörigen auf dem Bahnsteig und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei leistete er erheblichen Widerstand.

Die angeforderten Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei übernahmen den Festgenommenen und stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft Berlin zwei Haftbefehle wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn erlassen hatte.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und die Polizei Berlin wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Polizeibekannten ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte den 33-Jährigen an das Transportkommando der Polizei Berlin, welches ihn in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt transportierte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin

