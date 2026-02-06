PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Messerangriff am S-Bahnhof - die Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin- Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Am frühen Donnerstagabend soll ein unbekannter Täter einen 18-Jährigen am S-Bahnhof Treptower Park mit einem Messer verletzt haben.

Gegen 17:20 Uhr meldeten Zeugen eine zunächst verbale Auseinandersetzung in einer Ringbahn der Linie S42, in deren Folge der Täter den 18-Jährigen syrischen Staatsangehörigen mit einem Messer am Kinn verletzt haben soll. Rettungskräfte verbrachten den Geschädigten in ein Krankenhaus zur Versorgung des oberflächlichen Schnittes.

Im Rahmen der Fahndung durch Einsatzkräfte der Polizei Berlin sowie der Bundespolizei konnte dieser nicht gestellt werden. Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den unbekannten Mann, sicherte Videoaufnahmen und sucht nun nach weiteren Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Identität des mutmaßlichen Täters machen können.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

