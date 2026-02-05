Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Internationaler Haftbefehl vollstreckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Gestern Nachmittag vollstreckten Bundespolizisten bei Frankfurt (Oder) einen Haftbefehl gegen einen international gesuchten albanischen Staatsangehörigen.

Gegen 15:15 Uhr überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei, im Rahmen der temporär wiedereingeführten Grenzkontrollen, einen Fahrzeugführer, welcher in einem in Albanien zugelassenen Kraftfahrzeug die Kontrollstelle auf der Bundesautobahn 12, Fahrtrichtung Berlin befuhr.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 38-jährigen albanischen Staatsangehörigen, der von den belgischen Behörden mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde.

Der Kontrollierte war in Belgien wegen versuchten Totschlags, zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Laut belgischem Gericht war der Gesuchte im Jahr 2019 an einer Schießerei beteiligt gewesen, bei der er acht Mal auf einen anderen albanischen Staatsangehörigen schoss.

Zur Verkündung des Haftbefehls wird der vorläufig Festgenommene einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss soll die Auslieferung nach Belgien erfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell