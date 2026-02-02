BPOLD-B: Vier Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt
Brandenburg - Blankenfelde-Mahlow (ots)
Sonntagnacht nahm die Bundespolizei vier Graffiti-Sprayer vorläufig fest, die zuvor am S-Bahnhof Blankenfelde S-Bahn-Wagen auf einer Gesamtfläche von rund 180 Quadratmetern besprüht hatten.
Gegen 1:30 Uhr informierte ein Triebfahrzeugführer der S-Bahn Berlin GmbH über zwölf vermummte Personen, die gegenwärtig vier Wagen einer abgestellten S-Bahn besprühen sollen.
Alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei gelang es, in der Ortslage Mahlow vier Täter in einem Fahrzeug zu stellen. Die 22-jährige Frau und drei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren wiesen an ihrer Kleidung Farbanhaftungen auf.
Im Rahmen einer durch einen Bereitschaftsstaatsanwalt angeordneten Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Einsatzkräfte u.a. eine Spraydose, Stoffhandschuhe, Mobiltelefone, ein Fernglas sowie eine Kamera auf.
Die Bundespolizei ermittelt gegen die vier Polizeibekannten und die geflüchteten, noch unbekannten, Personen aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung. Im Zuge der weiteren Ermittlungen beabsichtigt die Bundespolizei die mögliche Erhebung von Gebühren für den polizeilichen Einsatz.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten die Personen auf freien Fuß.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin
Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell