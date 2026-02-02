Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Vier Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Brandenburg - Blankenfelde-Mahlow (ots)

Sonntagnacht nahm die Bundespolizei vier Graffiti-Sprayer vorläufig fest, die zuvor am S-Bahnhof Blankenfelde S-Bahn-Wagen auf einer Gesamtfläche von rund 180 Quadratmetern besprüht hatten.

Gegen 1:30 Uhr informierte ein Triebfahrzeugführer der S-Bahn Berlin GmbH über zwölf vermummte Personen, die gegenwärtig vier Wagen einer abgestellten S-Bahn besprühen sollen.

Alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei gelang es, in der Ortslage Mahlow vier Täter in einem Fahrzeug zu stellen. Die 22-jährige Frau und drei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren wiesen an ihrer Kleidung Farbanhaftungen auf.

Im Rahmen einer durch einen Bereitschaftsstaatsanwalt angeordneten Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Einsatzkräfte u.a. eine Spraydose, Stoffhandschuhe, Mobiltelefone, ein Fernglas sowie eine Kamera auf.

Die Bundespolizei ermittelt gegen die vier Polizeibekannten und die geflüchteten, noch unbekannten, Personen aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung. Im Zuge der weiteren Ermittlungen beabsichtigt die Bundespolizei die mögliche Erhebung von Gebühren für den polizeilichen Einsatz.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten die Personen auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell