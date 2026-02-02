Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt Graffiti-Sprayer

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Sonntagnachmittag nahm die Bundespolizei drei Männer vorläufig fest, nachdem diese eine abgestellte S-Bahn auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern besprühten.

Gegen 13:30 Uhr bemerkten zivile Einsatzkräfte eine Personengruppe beim Besprühen einer S-Bahn in der Zugbildungsanlage am Bahnhof Westend.

Die Beamtinnen und Beamten stellten das Trio Männer nach dem Verlassen der Bahnanlagen und nahmen dieses vorläufig fest. Sie wiesen Farbanhaftungen an Handschuhen und mitgeführten Gegenständen auf. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden 25- und des 28-Jährigen fanden Einsatzkräfte diverse Sprayer-Utensilien und stellten diese als Beweismittel sicher.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs gegen die Deutschen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte das Trio auf freien Fuß.

