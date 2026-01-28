PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Ein Dokument

Berlin (ots)

Monatlich wurden in den Jahren 2021 bis Dezember 2025 die in der als Anlage beigefügten Pressemitteilung veröffentlichten Feststellungen unerlaubt eingereister Personen durch die Bundespolizeidirektion Berlin getroffen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

  • 27.01.2026 – 12:58

    BPOLD-B: Zeugenaufruf - Nach Auseinandersetzung zwischen Fußballfans im Hauptbahnhof Braunschweig - Bundespolizeiinspektion Hannover bittet um Zeugenhinweise

    Braunschweig (ots) - Anlässlich einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern am vergangenen Samstagabend bittet die Bundespolizeiinspektion Hannover um Zeugenhinweise. Am 24. Januar 2026 kam es gegen 22:30 Uhr im Hauptbahnhof Braunschweig, im Bereich der Bahnsteige 5/6, zu Auseinandersetzungen ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:09

    BPOLD-B: Ladendieb mit Ein- und Aufbruchswerkzeug gestellt

    Berlin - Lichtenberg (ots) - Sonntagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann am Bahnhof Berlin - Lichtenberg fest, der zuvor Lebensmittel aus einer Verkaufseinrichtung im Bahnhof entwendet hatte. Gegen 14 Uhr hielt ein Mitarbeiter der Verkaufseinrichtung einen Mann fest, der den Laden verlassen wollte, ohne für zuvor entwendete Lebensmittel zu bezahlen. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten die Identität des ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:18

    BPOLD-B: Angriff mit abgebrochener Glasflasche in S-Bahn

    Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots) - Nachdem ein Mann am Samstagabend Reisende innerhalb einer S-Bahn belästigt haben soll, griff dieser einen Jugendlichen an, der ihn zuvor zur Rede stellte. Gegen 19:50 Uhr soll ein Mann zwei junge Mädchen während der Fahrt mit einer S-Bahn der Linie S 1 belästigt haben. Ein Jugendlicher bemerkte dies und forderte ihn auf, seine Handlungen zu unterlassen. Der Mann soll den ...

    mehr
