Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugenaufruf - Nach Auseinandersetzung zwischen Fußballfans im Hauptbahnhof Braunschweig - Bundespolizeiinspektion Hannover bittet um Zeugenhinweise

Braunschweig (ots)

Anlässlich einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern am vergangenen Samstagabend bittet die Bundespolizeiinspektion Hannover um Zeugenhinweise.

Am 24. Januar 2026 kam es gegen 22:30 Uhr im Hauptbahnhof Braunschweig, im Bereich der Bahnsteige 5/6, zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Fangruppen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine Fangruppe auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel in Karlsruhe in einem verspäteten ICE. Zeitgleich hielten sich zahlreiche weitere Fußballanhänger am Bahnsteig auf, die zuvor mit einem Sonderzug aus Fürth in Braunschweig angekommen waren.

Einige der im ICE reisenden Fans verließen kurzzeitig den Zug, um zu rauchen. Dabei trafen sie auf zum Teil vermummte Anhänger der anderen Fangruppe. In der Folge kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten und anschließend zu vereinzelten körperlichen Auseinandersetzungen.

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Angehörige einer Fangruppe möglicherweise auch den ICE betraten und dort Fans der anderen Gruppe verbal sowie körperlich angegriffen haben sollen.

Ein 30-jähriger Fan aus Berlin erlitt durch die Auseinandersetzung Verletzungen im Gesicht und musste nach seiner Ankunft in Berlin medizinisch behandelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover leitete zunächst Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs ein, die Ermittlungen hierzu dauern aktuell an. Zeugen oder Geschädigte des Geschehens werden gebeten sich mit weiteren Hinweisen unter den folgenden Kontaktdaten zu melden: 0511 - 303650 oder per E-Mail an bpoli.hannover.ed@polizei.bund.de .

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

