Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Ladendieb mit Ein- und Aufbruchswerkzeug gestellt

Berlin - Lichtenberg (ots)

Sonntagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann am Bahnhof Berlin - Lichtenberg fest, der zuvor Lebensmittel aus einer Verkaufseinrichtung im Bahnhof entwendet hatte.

Gegen 14 Uhr hielt ein Mitarbeiter der Verkaufseinrichtung einen Mann fest, der den Laden verlassen wollte, ohne für zuvor entwendete Lebensmittel zu bezahlen. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten die Identität des 32-Jährigen fest und fanden bei der Durchsuchung des Mannes diverse Hebel- und Kneifwerkzeuge sowie ein Multitool auf. Bei einer freiwilligen Inaugenscheinnahme seines Mobiltelefons stellten die Beamtinnen und Beamten diverse Fotos von angeschlossenen Fahrrädern fest.

Die Bundespolizei leitete entsprechende Ermittlungen aufgrund des Verdachts des Diebstahls mit Waffen gegen den 32-Jährigen ein. Zudem hielt sich der iranische Staatsangehörige unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Darüber hinaus stellte sich im Rahmen der Personalienüberprüfung heraus, dass das Amtsgericht Tiergarten den 32-Jährigen wegen Diebstahls per Untersuchungshaftbefehl suchte. Einsatzkräfte der Bundespolizei überstellten den Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an den zentralen Polizeigewahrsam der Polizei Berlin.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

