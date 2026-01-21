PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 55 Tage Haft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Frankfurt (Oder) (ots)

Dienstagvormittag vollstreckte die Bundespolizei einen Haftbefehl gegen einen gesuchten polnischen Staatsangehörigen.

Gegen 10:20 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen Mann im grenzüberschreitenden Zug (Eurocity Warschau - Berlin) am Bahnhof Frankfurt (Oder). Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut vorlag.

Das Amtsgericht Landshut verurteilte ihn am 28. Juni 2025 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.700,00 Euro, zuzüglich Verfahrenskosten in Höhe von 440,54 Euro bzw. 55 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe.

Da der 30-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, übergaben die Einsatzkräfte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizeiinspektion Frankfurt (Oder)

Kopernikusstraße 71 - 75
15236 Frankfurt (Oder)

Tel. +49 (0) 335 5624 - 7129
E-Mail : bpoli.frankfurto.a_s@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

