Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Duo nach gemeinschaftlichem Angriff fest

Berlin - Mitte (ots)

Sonntagmorgen nahm die Bundespolizei zwei Männer fest, nachdem diese einen Mann gemeinschaftlich geschlagen und getreten haben sollen.

Gegen 6 Uhr sollen zwei Männer einen Reisenden im Berliner Hauptbahnhof unvermittelt geschlagen und mit einem Fußtritt angegriffen haben.

Der Reisende begab sich selbstständig zur Anzeigenaufnahme in die Diensträume der Bundespolizei. Einsatzkräfte leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und stellten die beiden Angreifer in einem Schnellrestaurant im Berliner Hauptbahnhof. Die Beamtinnen und Beamten nahmen beide vorläufig fest und zur weiteren Bearbeitung mit in die Dienststelle.

Der angegriffene 30-jährige syrische Staatsangehörige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und lehnte eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst ab.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die beiden 21- und 28- jährigen Deutschen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die beiden Männer auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2062293 - 17
E-Mail.: bpoli.b-hbf.con-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

  12.01.2026 – 14:26

    Brandenburg - Erkner (ots) - Sonntagmorgen nahm die Bundespolizei zwei Graffiti-Sprayer vorläufig fest, die zuvor eine Bahn am Bahnhof Erkner besprüht hatten.

  08.01.2026 – 14:12

    Berlin - Neukölln (ots) - Mittwochabend nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann am S-Bahnhof Sonnenallee fest, nachdem dieser Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG mit einem Messer bedroht und körperlich angegriffen haben soll.

