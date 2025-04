POL-FR: Rheinfelden: Pkw-Fahrer übersieht Kradfahrer - Krad überschlägt sich - Kradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitag, 11.04.2025, in dem Zeitraum zwischen 18.50 Uhr bis 22.40 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe ein und hebelte zudem ein Fenster auf, um in Wyhlen in der Hutmattenstraße in ein Zweifamilienhaus zu gelangen. Das Haus wurde nach Wertgegenstände durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. ...

