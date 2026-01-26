Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle in Nordbrandenburg

Manschnow (Märkisch-Oderland) (ots)

Freitagnachmittag vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Küstrin-Kietz zwei Haftbefehle.

Gegen 15:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Angermünde im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen am Bahnhof Küstrin-Kietz eine männliche Person in einem aus Polen kommenden Zug.

Der Mann gab zunächst an, italienischer Staatsbürger zu sein.

Da dieser keinerlei Ausweisdokumente vorweisen konnte und stark alkoholisiert war, brachten ihn die Einsatzkräfte zur Dienststelle nach Manschnow.

Eine anschließende Überprüfung der Identität ergab, dass gegen den 35-jährigen polnischen Staatsangehörigen zwei Haftbefehle vorlagen. Die Staatsanwaltschaft Berlin und die Staatsanwaltschaft Hannover verurteilte den Mann wegen Diebstahls zu insgesamt 98 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe oder 3145 EUR Geldstrafe.

Da der Gesuchte die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, brachten ihn die Beamtinnen und Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.

