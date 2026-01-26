PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Angriff mit abgebrochener Glasflasche in S-Bahn

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Nachdem ein Mann am Samstagabend Reisende innerhalb einer S-Bahn belästigt haben soll, griff dieser einen Jugendlichen an, der ihn zuvor zur Rede stellte.

Gegen 19:50 Uhr soll ein Mann zwei junge Mädchen während der Fahrt mit einer S-Bahn der Linie S 1 belästigt haben. Ein Jugendlicher bemerkte dies und forderte ihn auf, seine Handlungen zu unterlassen. Der Mann soll den 16-Jährigen daraufhin mit seiner Jacke geschlagen und an der Hand verletzt haben. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. In deren Folge soll eine Glasflasche zu Bruch gegangen sein, mit welcher der 31-Jährige versucht haben soll, den Jugendlichen am Oberkörper und am Kopf zu treffen. Einsatzkräfte von Polizei Berlin und Bundespolizei nahmen den 31-jährigen Deutschen beim Halt am S-Bahnhof Schöneberg vorläufig fest.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den bereits einschlägig polizeibekannten 31-jährigen Deutschen. Da der alkoholisierte Mann (2,19 Promille Atemalkoholkonzentration) über Schmerzen klagte, brachten Rettungskräfte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

