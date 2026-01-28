Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 22-Jähriger mit Anscheinswaffe in S-Bahn unterwegs

Bild-Infos

Download

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

Montagabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der zuvor von einem Reisenden mit einem waffenähnlichen Gegenstand innerhalb einer S-Bahn beobachtet wurde.

Gegen 17:45 Uhr bemerkte ein Reisender beim Einstieg in eine S-Bahn der Linie S 46 einen waffenähnlichen Gegenstand in der Jackentasche eines Mannes. Der 19-jährige Zeuge teilte der S-Bahn Berlin daraufhin schriftlich, über den Service-und-Security-Chats, seine Beobachtungen mit. Einsatzkräfte der Bundespolizei veranlassten die Einstellung des Zugverkehrs und nahmen den 22-Jährigen kurz darauf innerhalb der betroffenen S-Bahn am Bahnhof Berlin Schöneweide vorläufig fest. In der Jackentasche des jungen Mannes fanden sie einen Revolver aus Kunststoff und stellten diesen sicher.

Die Bundespolizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verdachts des Führens einer Anscheinswaffe gegen den 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell