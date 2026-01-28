Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugen gesucht - Pfeffersprayangriff am Bahnhof Berlin Ostkreuz

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Nachdem am Montagmittag ein Unbekannter einen Mann am Bahnhof Berlin Ostkreuz körperlich angriff und ein Pfefferspray gegen ihn einsetzte, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr gerieten drei Männer während der Fahrt mit einer S-Bahn der Linie S 42 in eine verbale Auseinandersetzung. Beim Halt am Bahnhof Berlin Ostkreuz verlagerte sich diese auf den Bahnsteig 11/12, wo einer der Männer den 25-Jährigen dann mit der Faust schlug und anschließend Pfefferspray gegen ihn einsetzte. Danach flüchtete der Angreifer vom Bahnhof.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzungen des Mannes vor Ort. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten die Identität des 25-jährigen sierra-leonischen Staatsangehörigen sowie des 37-jährigen Deutschen fest, bei dem es sich um den Begleiter des unbekannten Angreifers handelte.

Die Bundespolizei sicherte entsprechende Videoaufzeichnungen und ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Angreifer. Da dessen 37-jähriger Begleiter angab, innerhalb der S-Bahn zuvor von dem 25-Jährigen bedroht worden zu sein, muss sich der sierra-leonische Staatsangehörige zudem wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Personen ihren Weg fortsetzen.

Zeugen, die den Vorfall am 26. Januar 2026 beobachtet haben oder weitere sachdienliche Angaben zur Identität des Angreifers machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell