Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Haftbefehl wegen Widerstand am Flughafen BER vollstreckt

Schönefeld- Landkreis Dahme Spreewald (ots)

Montag nahm die Bundespolizei am Flughafen Berlin Brandenburg eine Frau fest, nach der die Staatsanwaltschaft München per Haftbefehl suchte.

Am frühen Morgen wurde eine 36-Jährige französische Staatsangehörige bei der Luftsicherheitskontrolle vorstellig. Ein eingesetzter Luftsicherheitsassistent stellte ein verbotenes Reizstoffsprühgerät bei der Reisenden fest. Die hinzugezogenen Beamten der Bundespolizei überprüften daraufhin die Identität der Frau und ermittelten, dass gegen die Französin ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft München hatte im April letzten Jahres einen Vollstreckungshaftbefehl wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erlassen.

Einsatzkräfte eröffneten der Frau den Haftbefehl und nahmen diese fest. Da die Ersatzfreiheitsstrafe von 1.646 Euro nicht vor Ort beglichen werden konnte, wurde sie in eine brandenburgische Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

