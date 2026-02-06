Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Duo nach Handgepäckdiebstahl fest

Berlin- Spandau (ots)

Mittwochmittag nahm die Bundespolizei zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese einem Kind einen Koffer und einen Rucksack in einem IC sowie drei weiteren Reisenden mehrere Gegenstände in einem FlixTrain entwendet haben sollen.

Gegen 12 Uhr bemerkte ein 13-jähriger Junge, welcher zuvor den Hauptbahnhof Hannover mit einem IC erreichte, beim Ausstieg das Fehlen seiner Gepäckstücke und beobachtete einen Mann, welcher mit einem identischen Koffer in einen FlixTrain nach Berlin einstieg. Der Junge setzte die Bundespolizeiinspektion Hannover darüber in Kenntnis.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof stellten den Tatverdächtigen sowie eine weitere männliche Person bei Ankunft am Bahnhof Berlin-Spandau fest. Während der polizeilichen Maßnahmen meldeten sich drei weitere Bestohlene bei den vor Ort befindlichen Beamtinnen und Beamten. Diese fanden bei den anschließenden Durchsuchungen der zwei algerischen Staatsangehörigen die zuvor entwendeten Gegenstände auf und gaben sie den rechtmäßigen Eigentümern zurück.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die 33- und 37-jährigen Männer vorläufig fest und verbrachten diese zur weiteren Bearbeitung in die Diensträume.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen das polizeibekannte Duo ein.

Am Donnerstagnachmittag wurden beide Personen einem Haftrichter vorgeführt und nach anschließender richterlicher Entscheidung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

