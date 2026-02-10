Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Gepäckdieb fest

Berlin - Mitte (ots)

Montagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser den Koffer einer Reisenden in einem ICE entwendet haben soll.

Gegen 14:20 Uhr bemerkte eine 32-Jährige das Fehlen ihres Koffers beim Aussteigen. Die Deutsche konnte mithilfe von im Gepäck befindlichen elektronischen Geräten den Standort auf den Berliner Hauptbahnhof eingrenzen und erschien auf dem dortigen Bundespolizeirevier, um den Verlust anzuzeigen.

Nach Auswertung der Videoüberwachungsanlage stellten Einsatzkräfte fest, dass ein Mann das Stehlgut in ein Schließfach am Bahnhof verstaute. Die Beamtinnen und Beamten öffneten dieses mit richterlichem Beschluss und gaben den Inhalt der rechtmäßigen Eigentümerin zurück.

Zivile Kräfte der Bundespolizei erkannten den Mann wenig später im Berliner Hauptbahnhof, nahmen ihn vorläufig fest und zur weiteren Bearbeitung mit in die Diensträume.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 29-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Polizeibekannten auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell