Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Person eingeklemmt

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H3

Meldebild: Person eingeklemmt

Datum: 21.01.2026

Uhrzeit: 11:02 Uhr

Einsatzort: Lintforter Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

Auf der Lintforter Straße kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Entgegen erster Meldungen waren glücklicherweise keine Personen im Fahrzeug eingeklemmt. Eine Person war jedoch im Fahrzeug eingeschlossen und konnte dieses nicht selbstständig verlassen. Die Feuerwehr entfernte daraufhin die Frontscheibe des Autos, sodass der Rettungsdienst die Person aus dem Fahrzeug befreien konnte. Die Einsatzstelle wurde weiterhin gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Die Person wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell