FW Alpen: Person eingeklemmt
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H3
Meldebild: Person eingeklemmt
Datum: 21.01.2026
Uhrzeit: 11:02 Uhr
Einsatzort: Lintforter Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen
Auf der Lintforter Straße kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Entgegen erster Meldungen waren glücklicherweise keine Personen im Fahrzeug eingeklemmt. Eine Person war jedoch im Fahrzeug eingeschlossen und konnte dieses nicht selbstständig verlassen. Die Feuerwehr entfernte daraufhin die Frontscheibe des Autos, sodass der Rettungsdienst die Person aus dem Fahrzeug befreien konnte. Die Einsatzstelle wurde weiterhin gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Die Person wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell