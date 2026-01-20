Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brand in einem Gewerbebetrieb

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B4

Meldebild: Gewerbe-/Industriebrand

Datum: 20.01.2026

Uhrzeit: 10:08 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

In einem Gewerbebetrieb an der Weseler Straße kam es zu einem Brand in einer Absauganlage. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Außengerät der Anlage. Ein Trupp ging umgehend mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor, wodurch eine weitere Brandausbreitung verhindert werden konnte. Anschließend wurden alle innerhalb und außerhalb der Produktionshalle befindlichen Bauteile der Absauganlage kontrolliert, um weitere Glutnester auszuschließen. Dazu wurden zwei weitere Trupps sowie die Drehleiter eingesetzt. Da keine weiteren Gefahrenpotenziale ermittelt werden konnten, war der Einsatz für die Feuerwehr Alpen beendet.

Der Gewerbebetrieb hat das Foto der Einsatzstelle zur Veröffentlichung bereitgestellt. Vielen Dank dafür.

