FW Alpen: Ausgelöster Heimrauchmelder
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B2
Meldebild: Heimrauchmelder
Datum: 14.01.2026
Uhrzeit: 20:34 Uhr
Einsatzort: Burgstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Auf der Burgstraße hat einen Heimrauchmelder ausgelöst. Ein Trupp kontrollierte den Bereich. Hierbei gab es keinerlei Feststellung.
