Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ausgelöster Heimrauchmelder

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Heimrauchmelder

Datum: 14.01.2026

Uhrzeit: 20:34 Uhr

Einsatzort: Burgstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Auf der Burgstraße hat einen Heimrauchmelder ausgelöst. Ein Trupp kontrollierte den Bereich. Hierbei gab es keinerlei Feststellung.

