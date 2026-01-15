PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ausgelöster Heimrauchmelder

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Heimrauchmelder

Datum: 14.01.2026

Uhrzeit: 20:34 Uhr

Einsatzort: Burgstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Auf der Burgstraße hat einen Heimrauchmelder ausgelöst. Ein Trupp kontrollierte den Bereich. Hierbei gab es keinerlei Feststellung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

