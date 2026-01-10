Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Jahreshauptversammlung 2026 der Einheit Menzelen

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Am vergangenen Freitag, den 09. Januar 2026 traf sich die Einheit Menzelen zur Jahreshauptversammlung in der Gaststätte "Zur Deutschen Eiche" in Menzelen. Einheitsführer Christian Görtz begrüßte den Leiter der Feuerwehr Michael Hartjes und seinen Stellvertreter Marco Giesen, 31 aktive Mitglieder sowie fünf Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung. Michael Hartjes richtete den Dank von Rat und Verwaltung für die geleistete ehrenamtliche Arbeit aus und bedankte sich auch persönlich für die sehr gute Zusammenarbeit.

Im Jahr 2025 rückte die Einheit Menzelen 45 mal aus. Zu Brandeinsätzen erfolgte 16 mal eine Alarmierung. Insgesamt zehn mal halfen die Einsatzkräfte im Rahmen von technischen Hilfeleistungen. Ausgelöste Brandmeldeanlagen sorgten für acht Einsätze. Die weiteren Einsätze verteilten sich auf sogenannte CBRN- Einsätze, Sicherheitswachen und Einsätze im Rahmen der Bereitschaft 1 der Bezirksregierung Düsseldorf, die überörtlich stattfanden. Am 14. Juni richteten die Menzelener Wehrleute die fünfte Blaulichtparty aus und freuten sich über zahlreiche Gäste und eine gelungene Veranstaltung. Insgesamt hielten sich die Einsatzkräfte im Rahmen von 23 Übungsdiensten inhaltlich fit. Lehrgangsteilnahmen auf Kommunaler- sowie Kreisebene wurden ebenso wie Lehrgänge und Seminare am Institut der Feuerwehr des Landes NRW (IdF) absolviert.

Christian Görtz freute sich besonders über insgesamt 1.611 geleistete ehrenamtliche Stunden für die Feuerwehr. Weiterhin konnte Zuwachs verzeichnet werden. Mit Jan Janßen wurde ein langjähriges Mitglied der Jugendfeuerwehr nun in die Einsatzabteilung aufgenommen. Samira Gombert, Kai Ziegler, Nils van Deyk sowie Björn Beier traten im vergangenen Jahr ebenfalls der Einheit Menzelen bei. Die Zahl der Kameradinnen und Kameraden in Menzelen bleibt mit 38 auf einem sehr hohen Niveau. Leider verstarb im vergangenen Jahr Jo Engenhorst als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Alpen. Mit 92 Lebensjahren und mehr als 70 Jahren Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr verlor die Einheit Menzelen einen bis ins hohe Alter aktiven, interessierten und von allen neuen Entwicklungen begeisterten Kameraden.

Im vergangenen Jahr konnte das im Brandschutzbedarfsplan vorgesehene neue Fahrzeug in Auftrag gegeben werden. Die Menzelener Einsatzkräfte dürfen sich ab voraussichtlich Anfang 2027 über ein Tanklöschfahrzeug (TLF3000) freuen, welches dann das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) im Gerätehaus an der Neuen Straße ergänzen wird.

Folgende Beförderungen wurden bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung ausgesprochen:

Samira Gombert wurde zur Feuerwehrfrau, Kai Ziegler, Nils van Deyk und Jan Janßen zum Feuerwehrmann befördert. Michelle Heringer wurde zur Oberfeuerwehrfrau und Tom Fischer zum Oberfeuerwehrmann befördert. Finn Engenhorst wurde zum Unterbrandmeister ernannt, während Dirk Staymann zum Brandinspektor befördert wurde.

Ebenfalls wurde die Einheitsführung für weitere sechs Jahre ernannt. Michael Hartjes bedankte sich bei Christian Görtz und seinen beiden Stellvertretern Dennis Wierz und Dirk Staymann und freute sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell