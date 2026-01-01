Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Neujahrsempfang in Veen - ein kleiner Rückblick

Pünktlich um 11:00 Uhr am Neujahrstag öffneten sich die Türen des Gerätehauses der Einheit Veen am Halfmannsweg. Die Hallentore blieben auf Grund der eisigen Temperaturen geschlossen. So konnten die nach und nach eintreffenden Gäste der Dorfgemeinschaft und der benachbarten Feuerwehren in wohl temperierter Atmosphäre auf das neue Jahr und den Start der Einheit Veen in das Jubiläumsjahr anstoßen. Die Stimmung war zum Start in das neue Jahr sehr entspannt und an Gesprächsthemen mangelte es keinesfalls. Insgesamt zählte die Veranstaltung knapp 220 Gäste. "Ein schönes Zeichen an die Kameraden und ein gutes Signal für die Feuerwehr im Ort", freuten sich Lucas van Bebber und Daniel Baltes stellvertretend für das Organisationsteam.

Die Einheit Veen feiert in diesem Jahr wie angekündigt im Rahmen mehrerer Veranstaltungen ihr 100 jähriges Bestehen.

Folgende Termine dürfen sich Interessierte aber bereits vormerken:

Der offizielle Festakt findet am Samstag, den 27.06.2026 im Rahmen des Dorf- und Brunnenfestes statt. Hier werden zwei Jubiläen gemeinsam gefeiert. 100 Jahre Feuerwehr in Veen und 50 Jahre Brunnenfest.

Für den blaulichtbegeisterten Nachwuchs werden am Samstag, den 25.07.2026 im Rahmen der Ferienspiele der Gemeinde Alpen tolle Angebote, Spiel und Spaß rund um die Feuerwehr angeboten. Haltet also die entsprechenden Informationen vor den Sommerferien im Blick!

Wir informieren weiter über unsere bekannten Kanäle!

