FW Alpen: Kellerbrand - Einsatzkräfte retten Katze
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B3
Meldebild: Kellerbrand
Datum: 30.12.2025
Uhrzeit: 19:08 Uhr
Einsatzort: Weseler Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen
Im Keller eines Einfamilienhauses war es zu einem Brandereignis gekommen. Eine Bewohnerin und ihr Kind bemerkten das Feuer und konnten sich schnell in Sicherheit bringen. Sie wurden durch die Feuerwehr betreut. Die Feuerwehr Alpen setzte zwei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Brandbekämpfung ein. Einer der Trupps brachte eine Katze ins Freie, die sichtlich vom Brandrauch geschwächt war. Den Einsatzkräften gelang es die Katze zu beruhigen, mittels Sauerstoff wieder "aufzupeppeln" und an die Besitzer zu übergeben. Da sich der Brandrauch in den weiteren Etagen verteilt hatte, wurden zwei Hochleistungslüfter eingesetzt. Keiner der Bewohner wurde verletzt. Vor Ort waren 52 Einsatzkräfte der drei Alpener Einheiten. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte das Gebäude an den Eigentümer und die Polizei übergeben werden.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell