Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Kellerbrand - Einsatzkräfte retten Katze

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B3

Meldebild: Kellerbrand

Datum: 30.12.2025

Uhrzeit: 19:08 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

Im Keller eines Einfamilienhauses war es zu einem Brandereignis gekommen. Eine Bewohnerin und ihr Kind bemerkten das Feuer und konnten sich schnell in Sicherheit bringen. Sie wurden durch die Feuerwehr betreut. Die Feuerwehr Alpen setzte zwei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Brandbekämpfung ein. Einer der Trupps brachte eine Katze ins Freie, die sichtlich vom Brandrauch geschwächt war. Den Einsatzkräften gelang es die Katze zu beruhigen, mittels Sauerstoff wieder "aufzupeppeln" und an die Besitzer zu übergeben. Da sich der Brandrauch in den weiteren Etagen verteilt hatte, wurden zwei Hochleistungslüfter eingesetzt. Keiner der Bewohner wurde verletzt. Vor Ort waren 52 Einsatzkräfte der drei Alpener Einheiten. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte das Gebäude an den Eigentümer und die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell